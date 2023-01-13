Дебошир с экстренно севшего в Самарканде лайнера называл себя "сыном красноярского губернатора"
Mash: Драку на рейсе из Бангкока устроили уроженцы Красноярска и Челябинской области
Зачинщиком драки на самолёте Boeing 777-300 "Аэрофлота", который летел из Бангкока в Москву и экстренно приземлился в Самарканде, стал уроженец Красноярского края Сергей Новоронеж, называвший себя "сыном губернатора региона". Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Буйных пассажиров самолёта из Бангкока задерживают в Узбекистане. Видео © Telegram / Mash
По данным канала, изначально Новоронеж пожаловался на то, что стюардесса долго несла воду. Его возмущение стали снимать другие пассажиры самолёта. Конфликт нарастал, и его друг — Андрей Ащеулов — пустил в ход кулаки. Это напугало беременную пассажирку, которой по итогу стало плохо, а в салоне начали раздаваться крики.
После посадки в Самарканде к буйным мужчинам пожаловали правоохранители Узбекистана и экипаж самолёта. К настоящему моменту остальные пассажиры уже дождались нового самолёта и вылетели в Москву. Долетели ли до столицы зачинщики конфликта, не уточняется.
Ранее Лайф рассказывал, что самолёт "Аэрофлота" экстренно сел в Самарканде в том числе из-за буйного пассажира, который решил выяснить отношения с экипажем. Из-за происходящего стало плохо беременной женщине. И это ещё не все ЧП рейса.
Telegram / Mash