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13 января, 06:19

Чемпионка России по хайдайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП

<p>Чемпионка России по хайдайвингу Лейла Салямова. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/id291079357?z=photo291079357_457266443/photos291079357" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Лейла Салямова</a></p>

Чемпионка России по хайдайвингу Лейла Салямова. Обложка © VK / Лейла Салямова

Чемпионка России по хайдайвингу 2021 года и первая представительница нашей страны на чемпионатах мира в этом виде спорта Лейла Салямова погибла в результате ДТП в Карелии. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Вечером в четверг мы узнали трагическую новость о том, что Лейлы Салямовой больше нет с нами. Она попала в ДТП — ехала на машине в Карелии", — заявили в Российской федерации прыжков в воду.

Авария произошла на 163-м км автодороги "Сортавала" в Лахденпохском районе республики, где столкнулись Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Lancer.

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Артур Белкин

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