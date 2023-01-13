Чемпионка России по хайдайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП
Чемпионка России по хайдайвингу Лейла Салямова. Обложка © VK / Лейла Салямова
Чемпионка России по хайдайвингу 2021 года и первая представительница нашей страны на чемпионатах мира в этом виде спорта Лейла Салямова погибла в результате ДТП в Карелии. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"Вечером в четверг мы узнали трагическую новость о том, что Лейлы Салямовой больше нет с нами. Она попала в ДТП — ехала на машине в Карелии", — заявили в Российской федерации прыжков в воду.
Авария произошла на 163-м км автодороги "Сортавала" в Лахденпохском районе республики, где столкнулись Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Lancer.
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