Чемпионка России по хайдайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП

Чемпионка России по хайдайвингу 2021 года и первая представительница нашей страны на чемпионатах мира в этом виде спорта Лейла Салямова погибла в результате ДТП в Карелии. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Вечером в четверг мы узнали трагическую новость о том, что Лейлы Салямовой больше нет с нами. Она попала в ДТП — ехала на машине в Карелии", — заявили в Российской федерации прыжков в воду.

Авария произошла на 163-м км автодороги "Сортавала" в Лахденпохском районе республики, где столкнулись Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Lancer.