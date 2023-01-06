Умер бронзовый призёр ЧМ-1990 и экс-футболист сборной Италии Джанлука Виалли

Бронзовый призёр чемпионата мира 1990 года, бывший футболист сборной Италии, туринского "Ювентуса", лондонского "Челси", "Сампдории" и "Кремонезе" Джанлука Виалли умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщает Sky Sports.

С 2017 года Виалли боролся с раком поджелудочной железы, однако в конце 2022 года его состояние резко ухудшилось. Отметим, что Виалли становился победителем Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка УЕФА, а в 2021-м году вошёл в тренерский штаб Роберто Манчини на победном для сборной Италии чемпионате Европы.