Россиянам объяснили, как обналичить подарочный сертификат

"Вернуть деньги за подарочный сертификат — это обязанность любого магазина. <...> Любой отказ будет рассматриваться как нарушение правил торговли, грубое нарушение прав потребителей, даже как обман потребителя. В Кодексе об административных правонарушениях за это предусмотрен штраф", — пояснил специалист.

Чтобы обналичить подарочный сертификат, предъявлять чек, подтверждающий его оплату, вовсе необязательно, добавил Шапкин. По его словам, сотрудники магазина и без него могут идентифицировать подарочную карту, которая была куплена в их торговой точке. В случае возникновения проблем с получением денег эксперт рекомендует приобрести что-нибудь на этот подарочный купон и сразу же оформить возврат на кассе. При этом следует помнить, что такой вариант возможен, если товар не находится в перечне не подлежащих возврату.