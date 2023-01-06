Терапевт предупредил, о чём могут сигнализировать внезапно похолодевшие руки
Терапевт Хухрев заявил, что холодные руки могут стать признаком серьёзного заболевания
Резко становящиеся холодными руки могут быть признаком серьёзных заболеваний или же показателем чувствительности человека к холоду. Об этом радио Sputnik рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
Холодные руки — абсолютно нормальное и распространённое явление для множества людей. Мёрзнуть они могут даже летом при небольшом понижении температуры. В этом случае речь о каких-либо заболеваниях не идёт. Однако обратить внимание на состояние здоровья стоит тогда, когда у человека руки замерзают внезапно.
"Есть такой синдром Рейно, который не является сам по себе болезнью, но является составной частью многих ревматических заболеваний. Чем это отличается от обычных холодных рук — там достаточно чётко видна граница. Например, до костяшек пальцы становятся белые, как восковые, а другая часть руки — нормального цвета, температура у неё обычная", — рассказал Хухрев.
В таком случае замерзание рук сопровождается болевыми ощущениями, а в тепле пальцы начинают синеть. Если вы заметили у себя нечто подобное, то необходимо обратиться за консультацией к врачу.
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