Терапевт предупредил, о чём могут сигнализировать внезапно похолодевшие руки

Резко становящиеся холодными руки могут быть признаком серьёзных заболеваний или же показателем чувствительности человека к холоду. Об этом радио Sputnik рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Холодные руки — абсолютно нормальное и распространённое явление для множества людей. Мёрзнуть они могут даже летом при небольшом понижении температуры. В этом случае речь о каких-либо заболеваниях не идёт. Однако обратить внимание на состояние здоровья стоит тогда, когда у человека руки замерзают внезапно.

"Есть такой синдром Рейно, который не является сам по себе болезнью, но является составной частью многих ревматических заболеваний. Чем это отличается от обычных холодных рук — там достаточно чётко видна граница. Например, до костяшек пальцы становятся белые, как восковые, а другая часть руки — нормального цвета, температура у неё обычная", — рассказал Хухрев.

В таком случае замерзание рук сопровождается болевыми ощущениями, а в тепле пальцы начинают синеть. Если вы заметили у себя нечто подобное, то необходимо обратиться за консультацией к врачу.