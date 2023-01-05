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5 января, 11:44

Косметолог дала советы по восстановлению кожи после новогодних праздников

Косметолог Ульянкина: Восстановление водного баланса поможет коже после праздников

Обилие салатов и алкоголя в новогодние праздники неблагоприятно влияет на кожу человека. Врач-дерматовенеролог, косметолог, физиотерапевт Валентина Ульянкина рассказала Лайфу о способах её восстановления после бурного празднования. В первую очередь рекомендуется пить больше воды, дабы восстановить водный баланс.

"Именно воды, а не жидкости в виде чая, кофе и других напитков, чтобы компенсировать вызванную алкоголем обезвоженность и ускорить обмен веществ", пояснила она.

Также поможет антиоксидантный крем, который вернёт лицу здоровый цвет, восстановит баланс кожи и нейтрализует действие свободных радикалов, выработанных вследствие употребления спиртного. Помимо этого врач советует пилинг, так как он подарит коже естественное сияние и упругость.

"Своим пациентам в зимний период я рекомендую пройти курс пилингов, это прекрасное время для глубокой очистки кожи. Кислоты, содержащиеся в пилинге, отшелушивают старые клетки эпидермиса и стимулируют образование новых", добавила Ульянкина.

Следующий шаг — чек-ап, который поможет узнать о дефиците конкретных витаминов. А последним способом помочь коже Ульянкина назвала обёртывания. По её словам, они выведут из организма шлаки, токсины, избавят его от излишков жидкости, активизируют кровообращение и помогут телу восстановиться.

"Кожа станет более подтянутой и эластичной, нормализуется водно-солевой баланс, общий тонизирующий эффект и другие результаты в зависимости от конкретного вида обёртывания, которое вы выберете. Приятный релакс с видимым эффектом", заключила дерматовенеролог.

Дерматовенеролог, косметолог, физиотерапевт Валентина Ульянкина. Фото © Предоставлено Лайфу

Дерматовенеролог, косметолог, физиотерапевт Валентина Ульянкина. Фото © Предоставлено Лайфу

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Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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