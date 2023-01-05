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Опубликовано 5 января 2023, 11:30

ВС России уничтожили пять украинских гаубиц Д-20 и Д-30 в ДНР и Херсонской области

ВС России за сутки уничтожили три гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30 в ДНР и Херсонской области, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Белогоровка, Первомайское и Артёмовск Донецкой Народной Республики, Ингулец и Новоберислав Херсонской области уничтожены на огневых позициях три гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30", сказал он.

Российские военные за сутки уничтожили более 180 бойцов ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные за сутки уничтожили более 180 бойцов ВСУ на Южнодонецком направлении

Также в Минобороны отчитались об уничтожении более 40 украинских солдат на Южно-Донецком направлении. Удар по боевикам был нанесён в районе населённого пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики.

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ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Шандрыголов
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