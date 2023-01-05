ВС РФ уничтожили на Южно-Донецком направлении более 40 бойцов ВСУ
Российские войска за последние сутки ликвидировали более 40 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районе населённого пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики уничтожены более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", — уточнил он.
Накануне сообщалось, что войска России ликвидировали более 40 украинских военнослужащих, а также диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Харьковской области.
ТАСС / Андрей Рубцов