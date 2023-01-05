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5 января, 11:14

ВС РФ уничтожили на Южно-Донецком направлении более 40 бойцов ВСУ

Российские войска за последние сутки ликвидировали более 40 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районе населённого пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики уничтожены более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", уточнил он.

Российские военные за сутки уничтожили более 180 бойцов ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные за сутки уничтожили более 180 бойцов ВСУ на Южнодонецком направлении

Накануне сообщалось, что войска России ликвидировали более 40 украинских военнослужащих, а также диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Харьковской области.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Татьяна Миссуми

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