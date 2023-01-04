ВС РФ уничтожили более 40 бойцов ВСУ и диверсионную группу под Харьковом
Войска России ликвидировали более 40 украинских военнослужащих, а также диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля", — уточнил он.
По словам Конашенкова, группа диверсантов была ликвидирована неподалёку от населённого пункта Лиман Первый в Харьковской области.
Также сообщалось, что на Краснолиманском направлении российскими войсками нанесены удары по двум штурмовым отрядам, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Там ВСУ за сутки потеряли более 150 человек убитыми и ранеными.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ