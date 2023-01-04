ВС РФ уничтожили более 40 бойцов ВСУ и диверсионную группу под Харьковом

Войска России ликвидировали более 40 украинских военнослужащих, а также диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля", — уточнил он.

По словам Конашенкова, группа диверсантов была ликвидирована неподалёку от населённого пункта Лиман Первый в Харьковской области.