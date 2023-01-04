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Регион
Опубликовано 4 января 2023, 10:12
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Истребители РФ сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в зоне проведения СВО

Истребительная авиация ВКС России сбила украинские МиГ-29 в ДНР и Су-25 в Николаевской области, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики и населённого пункта Новопавловка Николаевской области сбиты самолёты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины", сказал он.

У Севастополя сбиты два беспилотника за час
У Севастополя сбиты два беспилотника за час

Лайф писал, что с начала специальной военной операции российскими военными было уничтожено более 2,8 тысячи украинских дронов. Также ВСУ лишились 355 самолётов, 199 вертолётов, 2807 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов и множества другой техники и вооружения.

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Матвей Шандрыголов
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