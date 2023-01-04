Истребители РФ сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в зоне проведения СВО
Истребительная авиация ВКС России сбила украинские МиГ-29 в ДНР и Су-25 в Николаевской области, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики и населённого пункта Новопавловка Николаевской области сбиты самолёты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал он.
Лайф писал, что с начала специальной военной операции российскими военными было уничтожено более 2,8 тысячи украинских дронов. Также ВСУ лишились 355 самолётов, 199 вертолётов, 2807 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов и множества другой техники и вооружения.