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Опубликовано 3 января 2023, 12:35

С начала спецоперации Российская армия уничтожила более 2,8 тысячи украинских дронов

Минобороны: ВС РФ уничтожили свыше 2,8 тысячи украинских беспилотников с начала СВО

Российские военные уничтожили 2807 украинских беспилотников с момента начала спецоперации. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 355 самолётов, 199 вертолётов, 2807 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7382 танка и других боевых бронированных машин, 967 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3768 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 7900 единиц специальной военной автомобильной техники",  подчеркнул он.

У Севастополя сбиты два беспилотника за час
У Севастополя сбиты два беспилотника за час

Ранее сообщалось, что российские военные 31 декабря нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, которые изготавливают ударные беспилотники. Как подчеркнули в Минобороны РФ, "планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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