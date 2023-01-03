С начала спецоперации Российская армия уничтожила более 2,8 тысячи украинских дронов

Российские военные уничтожили 2807 украинских беспилотников с момента начала спецоперации. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 355 самолётов, 199 вертолётов, 2807 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7382 танка и других боевых бронированных машин, 967 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3768 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 7900 единиц специальной военной автомобильной техники", — подчеркнул он.