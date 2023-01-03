Минобороны сообщило об уничтожении двух HIMARS, из которых ВСУ обстреливали ДНР

Российские войска в ходе спецоперации подавили четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых ВСУ обстреливали ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ракетного и авиационного ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в Донецкой Народной Республике уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих", — уточнил он.

Конашенков подчеркнул, что в результате контрбатарейной борьбы вблизи Краматорска были обнаружены позиции и уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS. Украинские военные использовали их для нанесения ударов по городам ДНР.