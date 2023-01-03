Минобороны сообщило об уничтожении трёх систем США М-777 в республиках Донбасса

Вооружённые силы России в рамках спецоперации на Украине уничтожили три артиллерийские системы М-777 американского производства в Артёмовске и населённом пункте Червоная Диброва. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах города Артёмовска Донецкой Народной Республики и населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США", — подчеркнул он.