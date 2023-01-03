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3 января, 12:12

Минобороны сообщило об уничтожении трёх систем США М-777 в республиках Донбасса

Вооружённые силы России в рамках спецоперации на Украине уничтожили три артиллерийские системы М-777 американского производства в Артёмовске и населённом пункте Червоная Диброва. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах города Артёмовска Донецкой Народной Республики и населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США", — подчеркнул он.

Военные РФ уничтожили хранилище топлива украинской группировки "Хортица" в Днепропетровске

Военные РФ уничтожили хранилище топлива украинской группировки "Хортица" в Днепропетровске

Ранее ВКС РФ уничтожили более 70 наёмников ударами по Иностранному легиону в районах населённых пунктов Марково, Краматорск ДНР и Новоосиново под Харьковом.

Обложка ©

ТАСС/AP

Светлана Оперук

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