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Опубликовано 3 января 2023, 12:12

Минобороны сообщило об уничтожении трёх систем США М-777 в республиках Донбасса

Вооружённые силы России в рамках спецоперации на Украине уничтожили три артиллерийские системы М-777 американского производства в Артёмовске и населённом пункте Червоная Диброва. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах города Артёмовска Донецкой Народной Республики и населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США", — подчеркнул он.

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Ранее ВКС РФ уничтожили более 70 наёмников ударами по Иностранному легиону в районах населённых пунктов Марково, Краматорск ДНР и Новоосиново под Харьковом.

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ТАСС/AP

Евгения Колесникова
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