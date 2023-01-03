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Регион
Опубликовано 3 января 2023, 12:07
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Российские военные уничтожили 130 наёмников в Масляковке и Краматорске

Минобороны заявило об уничтожении 130 наёмников Иностранного легиона в ДНР

Российские войска поразили пункты дислокации Иностранного легиона в Донецкой Народной Республике, ликвидировав свыше 130 наёмников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений Иностранного легиона в районах населённых пунктов Масляковка и города Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожено более 130 иностранных наёмников",  уточнил он.

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Накануне сообщалось, что в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пунктам дислокации Иностранного легиона в районах населённых пунктов Марково, Краматорск Донецкой Народной Республики, а также Новоосиново Харьковской области уничтожено более 70 иностранных наёмников.

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ТАСС / Александр Река

Татьяна Миссуми
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