Российские военные уничтожили 130 наёмников в Масляковке и Краматорске
Минобороны заявило об уничтожении 130 наёмников Иностранного легиона в ДНР
Российские войска поразили пункты дислокации Иностранного легиона в Донецкой Народной Республике, ликвидировав свыше 130 наёмников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений Иностранного легиона в районах населённых пунктов Масляковка и города Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожено более 130 иностранных наёмников", — уточнил он.
Накануне сообщалось, что в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пунктам дислокации Иностранного легиона в районах населённых пунктов Марково, Краматорск Донецкой Народной Республики, а также Новоосиново Харьковской области уничтожено более 70 иностранных наёмников.
ТАСС / Александр Река