Российские военные уничтожили 130 наёмников в Масляковке и Краматорске

Российские войска поразили пункты дислокации Иностранного легиона в Донецкой Народной Республике, ликвидировав свыше 130 наёмников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений Иностранного легиона в районах населённых пунктов Масляковка и города Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожено более 130 иностранных наёмников", — уточнил он.