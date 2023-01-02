ВКС РФ уничтожили более 70 наёмников ударами по Иностранному легиону
В ходе выполнения задач спецоперации российские военнослужащие ликвидировали более 70 иностранных наёмников в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений Иностранного легиона в районах населённых пунктов Марково, Краматорск Донецкой Народной Республики, а также Новоосиново Харьковской области уничтожено более 70 иностранных наёмников, более 100 ранены", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы России заняли новые выгодные рубежи в результате наступления на Донецком направлении. Как уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате боевых действий украинские войска потеряли до 70 военных, четыре БМП и пять автомобилей.
ТАСС / Красильников Станислав