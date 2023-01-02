SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 января, 14:00

ВКС РФ уничтожили более 70 наёмников ударами по Иностранному легиону

В ходе выполнения задач спецоперации российские военнослужащие ликвидировали более 70 иностранных наёмников в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений Иностранного легиона в районах населённых пунктов Марково, Краматорск Донецкой Народной Республики, а также Новоосиново Харьковской области уничтожено более 70 иностранных наёмников, более 100 ранены", — сказал он в ходе брифинга.

Украинские войска лишились более 150 бойцов на Краснолиманском направлении

Украинские войска лишились более 150 бойцов на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы России заняли новые выгодные рубежи в результате наступления на Донецком направлении. Как уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате боевых действий украинские войска потеряли до 70 военных, четыре БМП и пять автомобилей.

Обложка ©

ТАСС / Красильников Станислав

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров