ВКС РФ уничтожили более 70 наёмников ударами по Иностранному легиону

В ходе выполнения задач спецоперации российские военнослужащие ликвидировали более 70 иностранных наёмников в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений Иностранного легиона в районах населённых пунктов Марково, Краматорск Донецкой Народной Республики, а также Новоосиново Харьковской области уничтожено более 70 иностранных наёмников, более 100 ранены", — сказал он в ходе брифинга.