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Регион
Опубликовано 2 января 2023, 14:00
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ВКС РФ уничтожили более 70 наёмников ударами по Иностранному легиону

В ходе выполнения задач спецоперации российские военнослужащие ликвидировали более 70 иностранных наёмников в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений Иностранного легиона в районах населённых пунктов Марково, Краматорск Донецкой Народной Республики, а также Новоосиново Харьковской области уничтожено более 70 иностранных наёмников, более 100 ранены", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы России заняли новые выгодные рубежи в результате наступления на Донецком направлении. Как уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате боевых действий украинские войска потеряли до 70 военных, четыре БМП и пять автомобилей.

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ТАСС / Красильников Станислав

Николь Вербер
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