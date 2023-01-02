Российские военные заняли выгодные рубежи в ходе наступления на Донецком направлении

Вооружённые силы России заняли новые выгодные рубежи в результате наступления на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате нанесения поражения подразделениям 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наступательных действий российскими войсками заняты новые выгодные рубежи", — сказал он.

Генерал-лейтенант Конашенков также добавил, что в результате боевых действий украинские войска потеряли до 70 военных, четыре БМП и пять автомобилей.