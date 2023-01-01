Ракетные войска и артиллерия РФ поразили живую силу и технику ВСУ в 102 районах
Ракетные войска ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и технике украинских военных в 102 районах. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника в 102 районах", — указал он.
Кроме того, российские военные повредили 68 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.
Ранее Лайф писал, что украинские военные провалили попытку контратаки в Запорожской области. В результате ВСУ лишились 50 бойцов, а также двух бронированных машин.
ТАСС / Валентин Спринчак