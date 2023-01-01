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Опубликовано 1 января 2023, 13:08

Ракетные войска и артиллерия РФ поразили живую силу и технику ВСУ в 102 районах

Ракетные войска ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и технике украинских военных в 102 районах. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника в 102 районах", — указал он.

Кроме того, российские военные повредили 68 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

Средствами ПВО в Крыму и Белгородской области уничтожены украинские беспилотники
Средствами ПВО в Крыму и Белгородской области уничтожены украинские беспилотники

Ранее Лайф писал, что украинские военные провалили попытку контратаки в Запорожской области. В результате ВСУ лишились 50 бойцов, а также двух бронированных машин.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Никита Осипов
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