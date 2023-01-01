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1 января, 12:54

Шесть групп украинских диверсантов ликвидированы в Запорожской области и ДНР

Российские военные ликвидировали шесть диверсионных групп ВСУ в Запорожской области и ДНР

Российские военные в ходе спецоперации ликвидировали шесть украинских диверсионно-разведывательных групп в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в направлении населённых пунктов Новоандреевка, Дорожнянка Запорожской области, Никольское, Нескучное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — уточнил он.

Российские войска в ДНР уничтожили мобильный радиолокатор ВСУ

Российские войска в ДНР уничтожили мобильный радиолокатор ВСУ

Ранее Лайф писал, что российские военные за сутки ликвидировали свыше 40 украинских солдат на Купянском направлении. Также уничтожены две боевые бронированные машины и пикап противника.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов

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