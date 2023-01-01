Шесть групп украинских диверсантов ликвидированы в Запорожской области и ДНР
Российские военные ликвидировали шесть диверсионных групп ВСУ в Запорожской области и ДНР
Российские военные в ходе спецоперации ликвидировали шесть украинских диверсионно-разведывательных групп в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в направлении населённых пунктов Новоандреевка, Дорожнянка Запорожской области, Никольское, Нескучное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — уточнил он.
Ранее Лайф писал, что российские военные за сутки ликвидировали свыше 40 украинских солдат на Купянском направлении. Также уничтожены две боевые бронированные машины и пикап противника.
ТАСС / Станислав Красильников