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Регион
Опубликовано 1 января 2023, 12:54
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Шесть групп украинских диверсантов ликвидированы в Запорожской области и ДНР

Российские военные ликвидировали шесть диверсионных групп ВСУ в Запорожской области и ДНР

Российские военные в ходе спецоперации ликвидировали шесть украинских диверсионно-разведывательных групп в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в направлении населённых пунктов Новоандреевка, Дорожнянка Запорожской области, Никольское, Нескучное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — уточнил он.

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Ранее Лайф писал, что российские военные за сутки ликвидировали свыше 40 украинских солдат на Купянском направлении. Также уничтожены две боевые бронированные машины и пикап противника.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов
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