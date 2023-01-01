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Опубликовано 1 января 2023, 12:35

Минобороны РФ заявило об уничтожении более 40 украинских военных на Купянском направлении

Российские военные за сутки ликвидировали свыше 40 украинских солдат на Купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, также уничтожены две боевые бронированные машины и пикап противника.

"На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Котляровка, Ивановка, Подолы, Першотравневое Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — уточнил Конашенков.

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Ранее Лайф писал, что за сутки российские войска уничтожили более 110 военных ВСУ на Донецком направлении. Помимо личного состава уничтожены две боевые машины пехоты противника.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов
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