Минобороны РФ заявило об уничтожении более 40 украинских военных на Купянском направлении

Российские военные за сутки ликвидировали свыше 40 украинских солдат на Купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, также уничтожены две боевые бронированные машины и пикап противника.