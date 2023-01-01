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Опубликовано 1 января 2023, 12:28
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За сутки российские войска уничтожили более 110 военных ВСУ на Донецком направлении

За сутки во время наступления на Донецком направлении российские военные уничтожили более 110 военнослужащих ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений за сутки уничтожено более 110 украинских военнослужащих", — отметил он.

Представитель ведомства добавил, что кроме личного состава уничтожены две боевые машины пехоты противника, а также пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.

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Ранее Лайф сообщал о том, что ВС РФ уничтожили установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которых украинские военные обстреливали Донецк.

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ТАСС / Станислав Красильников

Илья Суриков
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