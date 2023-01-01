Самого титулованного футболиста мира обвинили в сексуальных домогательствах
ABC: Дани Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах в клубе
Футболист Дани Алвес. Обложка © ТАСС / AP / Andre Penner
Самого титулованного футболиста мира бразильца Дани Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах. Как пишет портал АВС, инцидент произошёл в одном из ночных клубов Барселоны.
Как рассказала предполагаемая жертва в полиции, инцидент произошёл в приватной комнате. Она утверждает, что известный спортсмен остался с ней наедине и "вставил руку в нижнее бельё". После этого она занервничала и позвала на помощь своих друзей. Они забрали подругу и отвезли её в "безопасное место", куда и вызвали правоохранителей.
По факту инцидента полиция инициировала проверку. Представители футболиста отрицают все обвинения, но они признали, что Алвес действительно был в данном заведении в указанное время.
Ранее Лайф рассказывал, что суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным ещё в одном изнасиловании и двух других преступлениях сексуального характера. Напомним, скандал произошёл в 2017 году, когда некоторые голливудские актрисы обвинили его в домогательствах. В их числе оказались Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. На этом фоне продюсера уволили из собственной компании, его студия обанкротилась и закрылась, а сам он был приговорён к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами.