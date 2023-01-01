Самого титулованного футболиста мира обвинили в сексуальных домогательствах

Как рассказала предполагаемая жертва в полиции, инцидент произошёл в приватной комнате. Она утверждает, что известный спортсмен остался с ней наедине и "вставил руку в нижнее бельё". После этого она занервничала и позвала на помощь своих друзей. Они забрали подругу и отвезли её в "безопасное место", куда и вызвали правоохранителей.