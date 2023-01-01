Овечкин назван НХЛ первой звездой минувшего игрового дня

Капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина признали первой звездой минувшего игрового дня. Он помог одержать клубу победу над "Монреаль Канадиенс" со счётом 9:2, сообщает официальный сайт НХЛ.

В результате матча российский хоккеист, находящийся на втором месте в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ, довёл общее количество своих шайб до 805. От лидирующего Уэйна Гретцки он отстаёт на 88 голов.

В НХЛ добавили, что второй звездой дня стал форвард "Баффало Сейбрз" Алекс Так, он набрал четыре очка в матче с "Бостон Брюинз". Третий — нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Алекс Киллорн. Он забросил шайбу в матче с "Аризоной Койотис" (5:3).