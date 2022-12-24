Овечкин по-русски ответил американскому журналисту, как только стал первой звездой недели в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом рассказала пресс-служба лиги.

Хоккеист забросил две шайбы и отличился четырьмя удачными передачами в трёх матчах. Во время встречи с "Виннипегом" (4:1) Ови порадовал болельщиков дублем, тем самым увеличив число заброшенных шайб в регулярных чемпионатах до 802. По этому показателю Овечкин обошёл канадца Горди Хоу и занял вторую строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Лидерство пока удерживает канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Александр Овечкин ответил на русском американскому журналисту после матча. Видео © Twitter / Юстас Алексу

После матча Овечкин неожиданно ответил американскому корреспонденту на русском языке, хотя прекрасно владеет английским. Слова россиянина прозвучали на всю арену и вызвали одобрительные аплодисменты.

"Мамочка, папочка, Настя, Серёжа, Илюша, я вас очень сильно люблю", — сказал хоккеист по-русски на вопрос журналиста, кого хотел бы поблагодарить.

К слову, вторая звезда недели — российский вратарь "Колорадо" Александр Георгиев, который помог команде трижды одержать победу. А третьей стал шведский нападающий "Ванкувера" Элиас Петтерссон.