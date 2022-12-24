ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 декабря, 16:25

Учёные воссоздали образ египетского фараона Рамзеса II

В Египте спустя 3200 лет реконструировали лицо величайшего фараона Рамзеса II

<p>Учёные создали образ фараона Рамзеса II, используя 3D-модель его черепа. Обложка © <a href="https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11569191/Ramesses-II-Scientists-reconstruct-handsome-face-ancient-Egypts-powerful-pharaoh.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Daily Mail</a></p>

Учёные создали образ фараона Рамзеса II, используя 3D-модель его черепа. Обложка © The Daily Mail

Специалисты воссоздали лицо фараона Рамзеса II, умершего 3200 лет назад, продемонстрировав, как он выглядел при жизни. Британские учёные работали совместно с египетскими коллегами, пишет The Daily Mail.

Для того, чтобы создать трёхмерную модель, специалисты сделали томографию и 3D-модель черепа. Портрет "омолодили" с помощью специальной программы, чтобы показать, как лицо фараона, умершего в возрасте около 90 лет, выглядело, когда он был в среднем возрасте.

Наследник 19-й династии Рамзес II правил в период с 1279–1213 гг. до н. э., это было время расцвета Древнего Египта. Фараон вошёл в историю как великий правитель и строитель монументальных памятников в свою честь.

Послание другой цивилизации: Учёные нашли в пустыне Наска новые гигантские рисунки

Послание другой цивилизации: Учёные нашли в пустыне Наска новые гигантские рисунки

Ранее Лайф писал, что учёные восстановили лицо единственной беременной мумии. Но сначала эксперты обнаружили, что мумия оказалась женщиной, хотя считалось, что это останки жреца богов Гора и Тота — Хора-Джехути.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров