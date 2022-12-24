Учёные воссоздали образ египетского фараона Рамзеса II

Специалисты воссоздали лицо фараона Рамзеса II, умершего 3200 лет назад, продемонстрировав, как он выглядел при жизни. Британские учёные работали совместно с египетскими коллегами, пишет The Daily Mail.

Для того, чтобы создать трёхмерную модель, специалисты сделали томографию и 3D-модель черепа. Портрет "омолодили" с помощью специальной программы, чтобы показать, как лицо фараона, умершего в возрасте около 90 лет, выглядело, когда он был в среднем возрасте.

Наследник 19-й династии Рамзес II правил в период с 1279–1213 гг. до н. э., это было время расцвета Древнего Египта. Фараон вошёл в историю как великий правитель и строитель монументальных памятников в свою честь.