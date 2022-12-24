Учёные воссоздали образ египетского фараона Рамзеса II
В Египте спустя 3200 лет реконструировали лицо величайшего фараона Рамзеса II
Учёные создали образ фараона Рамзеса II, используя 3D-модель его черепа. Обложка © The Daily Mail
Специалисты воссоздали лицо фараона Рамзеса II, умершего 3200 лет назад, продемонстрировав, как он выглядел при жизни. Британские учёные работали совместно с египетскими коллегами, пишет The Daily Mail.
Для того, чтобы создать трёхмерную модель, специалисты сделали томографию и 3D-модель черепа. Портрет "омолодили" с помощью специальной программы, чтобы показать, как лицо фараона, умершего в возрасте около 90 лет, выглядело, когда он был в среднем возрасте.
Наследник 19-й династии Рамзес II правил в период с 1279–1213 гг. до н. э., это было время расцвета Древнего Египта. Фараон вошёл в историю как великий правитель и строитель монументальных памятников в свою честь.
Ранее Лайф писал, что учёные восстановили лицо единственной беременной мумии. Но сначала эксперты обнаружили, что мумия оказалась женщиной, хотя считалось, что это останки жреца богов Гора и Тота — Хора-Джехути.