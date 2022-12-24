Умер актёр Иван Дробыш, игравший короля Лира

Российский актёр Иван Дробыш ушёл из жизни в возрасте 71 года. Об этом рассказали в Курганском театре драмы, где он проработал последние четыре десятилетия.

"С 1978 года заслуженный артист РФ радовал зрителей своим актёрским мастерством. Он обладал исключительной работоспособностью и талантом, его любили и уважали все коллеги. Имя Ивана Степановича навсегда в истории Курганского театра драмы", — указано в пресс-релизе.

Причина смерти Дробыша не называется. Артиста, сыгравшего короля Лира в спектакле LEAR, не стало 21 декабря. Прощание с ним состоялось накануне в Свято-Троицком соборе Кургана.

Дробыш окончил Белорусский государственный театральный художественный институт, с 1972 года играл в Костанайском областном драматическом театре имени М. Горького. Позднее выступал на сцене Курганского театра. За свою жизнь успел сыграть более 70 ролей.