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24 декабря, 15:46
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Умер актёр Иван Дробыш, игравший короля Лира

В Кургане умер заслуженный артист России Иван Дробыш

<p>Иван Дробыш. Фото © VK / <a href="https://vk.com/kurgandrama?w=wall-4999826_20435" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Курганский театр драмы</a></p>

Иван Дробыш. Фото © VK / Курганский театр драмы

Российский актёр Иван Дробыш ушёл из жизни в возрасте 71 года. Об этом рассказали в Курганском театре драмы, где он проработал последние четыре десятилетия.

"С 1978 года заслуженный артист РФ радовал зрителей своим актёрским мастерством. Он обладал исключительной работоспособностью и талантом, его любили и уважали все коллеги. Имя Ивана Степановича навсегда в истории Курганского театра драмы", — указано в пресс-релизе.

Причина смерти Дробыша не называется. Артиста, сыгравшего короля Лира в спектакле LEAR, не стало 21 декабря. Прощание с ним состоялось накануне в Свято-Троицком соборе Кургана.

Дробыш окончил Белорусский государственный театральный художественный институт, с 1972 года играл в Костанайском областном драматическом театре имени М. Горького. Позднее выступал на сцене Курганского театра. За свою жизнь успел сыграть более 70 ролей.

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