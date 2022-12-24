Ученица Тутберидзе Акатьева взяла золото на чемпионате России по фигурному катанию

Фигуристка Софья Акатьева завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. В сумме за короткую и произвольную программы спортсменка набрала 249,74 балла.

Второе место с результатом 170,71 заняла Камила Валиева, которая также тренируется у Этери Тутберидзе. Третьей стала ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева (158,74 балла).