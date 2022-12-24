Ученица Тутберидзе Акатьева взяла золото на чемпионате России по фигурному катанию
Софья Акатьева стала чемпионкой России по фигурному катанию
Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Фигуристка Софья Акатьева завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. В сумме за короткую и произвольную программы спортсменка набрала 249,74 балла.
Второе место с результатом 170,71 заняла Камила Валиева, которая также тренируется у Этери Тутберидзе. Третьей стала ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева (158,74 балла).
Накануне Лайф писал, что чемпионом России по фигурному катанию стал Евгений Семененко — по сумме короткой и произвольной программ он набрал 295,07 балла.