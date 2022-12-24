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24 декабря, 15:38

Ученица Тутберидзе Акатьева взяла золото на чемпионате России по фигурному катанию

Софья Акатьева стала чемпионкой России по фигурному катанию

<p>Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Фигуристка Софья Акатьева завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. В сумме за короткую и произвольную программы спортсменка набрала 249,74 балла.

Второе место с результатом 170,71 заняла Камила Валиева, которая также тренируется у Этери Тутберидзе. Третьей стала ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева (158,74 балла).

Александра Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию

Александра Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию

Накануне Лайф писал, что чемпионом России по фигурному катанию стал Евгений Семененко — по сумме короткой и произвольной программ он набрал 295,07 балла.

Ирина Фальке

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