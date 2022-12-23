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23 декабря, 06:35

Александра Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова решила сняться с чемпионата России по фигурному катанию. Об этом журналистам сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках РФ Ольга Ермолина.

"Александра Трусова снялась с чемпионата России по медицинским показаниям", — сообщила она.

Фигуристки выступят сегодня, 23 декабря, на чемпионате России с короткой программой в Красноярске. Начало соревнований запланировано на 15:25 мск.

Рудковская: Мне интересно наблюдать за Трусовой, потому что она рушит стереотипы

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Ранее заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова выразила сожаление из-за того, что фигурист Михаил Коляда пропустит чемпионат России. По её словам, для спортсмена это очень важное соревнование.

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VK / Официальная группа Александры Трусовой

Светлана Оперук

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