"Два комика": В Сети резко осудили слова Дуды о встрече с Зеленским
Пользователи Twitter испугались, что Дуда словами о Зеленском втянет Польшу в конфликт
Пользователи "Твиттера" раскритиковали президента Польши Анджея Дуду из-за его слов о прошедшей накануне встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Глава государства подчеркнул, что встреча стала поводом поздравить Зеленского, его семью и Украину с Новым годом и Рождеством. По словам Дуды, президенты вместе с тем обсудили планы стратегического сотрудничества в 2023 году. В Сети же решили, что польский лидер втягивает страну в войну.
"Анджей, ты втягиваешь нас в войну", — написал один из пользователей.
"Я верю, что президент сделает для Украины всё до последней копейки", — иронично добавил другой.
"Два комика", — подчеркнул третий комментатор.
Пользователи писали, что Дуда должен исполнять свой долг и заботиться о поляках, а не говорить только об Украине. Другие вспомнили ситуацию с подарком от украинского генерала. Некоторые обратили внимание на внешний вид Зеленского, отметив, что тот снова явился на встречу в спортивном костюме.
Ранее сообщалось, что на Украине вычислили и наказали генерала, подарившего боевой гранатомёт шефу польской полиции. Также в Незалежной открыли уголовное производство по этому делу.
Twitter / AndrzejDuda