"Два комика": В Сети резко осудили слова Дуды о встрече с Зеленским

Пользователи "Твиттера" раскритиковали президента Польши Анджея Дуду из-за его слов о прошедшей накануне встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Глава государства подчеркнул, что встреча стала поводом поздравить Зеленского, его семью и Украину с Новым годом и Рождеством. По словам Дуды, президенты вместе с тем обсудили планы стратегического сотрудничества в 2023 году. В Сети же решили, что польский лидер втягивает страну в войну.

"Анджей, ты втягиваешь нас в войну", — написал один из пользователей.

"Я верю, что президент сделает для Украины всё до последней копейки", — иронично добавил другой.

"Два комика", — подчеркнул третий комментатор.

Пользователи писали, что Дуда должен исполнять свой долг и заботиться о поляках, а не говорить только об Украине. Другие вспомнили ситуацию с подарком от украинского генерала. Некоторые обратили внимание на внешний вид Зеленского, отметив, что тот снова явился на встречу в спортивном костюме.