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23 декабря, 05:38

Встреча Путина и Моди запланирована на следующий год

Посол Индии: Встреча Путина и Моди состоится в следующем году

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди запланирована на следующий год, а лидеры постоянно поддерживают контакты. Об этом РИА "Новости" заявил посол Индии в РФ Паван Капур.

"Не важно, в каком формате будет эта встреча — формального саммита или переговоров, в любом случае они встретятся. Индия председательствует в ШОС, в "Группе двадцати", поэтому встреча обязательно пройдёт", — отметил Капур.

Дипломат напомнил, что совсем недавно Путин и Моди встречались в рамках саммита ШОС в Самарканде, а неделю назад проводили телефонный разговор. В Нью-Дели также ожидают, что контакты с Москвой состоятся в скором времени, однако на каком уровне и в каком формате, он не уточнил.

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Путин в разговоре с Моди дал принципиальные оценки обстановке на Украине

Ранее издание Bloomberg запустило фейк о том, что Моди якобы отказался от проведения двусторонней встречи с Владимиром Путиным. Позднее Дмитрий Песков опроверг сообщения агентства, заметив, что "до конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось". Позднее Путин провёл телефонный разговор с Моди.

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Официальный сайт Президента России

Артур Белкин

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