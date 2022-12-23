Встреча Путина и Моди запланирована на следующий год
Посол Индии: Встреча Путина и Моди состоится в следующем году
Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди запланирована на следующий год, а лидеры постоянно поддерживают контакты. Об этом РИА "Новости" заявил посол Индии в РФ Паван Капур.
"Не важно, в каком формате будет эта встреча — формального саммита или переговоров, в любом случае они встретятся. Индия председательствует в ШОС, в "Группе двадцати", поэтому встреча обязательно пройдёт", — отметил Капур.
Дипломат напомнил, что совсем недавно Путин и Моди встречались в рамках саммита ШОС в Самарканде, а неделю назад проводили телефонный разговор. В Нью-Дели также ожидают, что контакты с Москвой состоятся в скором времени, однако на каком уровне и в каком формате, он не уточнил.
Ранее издание Bloomberg запустило фейк о том, что Моди якобы отказался от проведения двусторонней встречи с Владимиром Путиным. Позднее Дмитрий Песков опроверг сообщения агентства, заметив, что "до конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось". Позднее Путин провёл телефонный разговор с Моди.
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