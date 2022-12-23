Встреча Путина и Моди запланирована на следующий год

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди запланирована на следующий год, а лидеры постоянно поддерживают контакты. Об этом РИА "Новости" заявил посол Индии в РФ Паван Капур.

"Не важно, в каком формате будет эта встреча — формального саммита или переговоров, в любом случае они встретятся. Индия председательствует в ШОС, в "Группе двадцати", поэтому встреча обязательно пройдёт", — отметил Капур.

Дипломат напомнил, что совсем недавно Путин и Моди встречались в рамках саммита ШОС в Самарканде, а неделю назад проводили телефонный разговор. В Нью-Дели также ожидают, что контакты с Москвой состоятся в скором времени, однако на каком уровне и в каком формате, он не уточнил.