Овечкин побил ещё один уникальный рекорд в матчах НХЛ

Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу бросков в створ ворот соперника. Произошло это в матче против "Оттавы Сенаторс", который завершился победой столичных со счётом 3:2.

Сам Овечкин в четвёртой встрече подряд покинул лёд без забитой шайбы, однако он отметился двумя результативными передачами и стал первой звездой матча. Гол и результативный пас на свой счёт записал ещё один россиянин, Евгений Кузнецов. Отметим, что теперь на счету Овечкина 6211 бросков в створ ворот в матчах НХЛ. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Рэю Бурку.