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19 декабря, 19:34

Забросивший 800 шайб в НХЛ Овечкин признан первой звездой недели

Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиги. На счету россиянина пять очков (три гола и две голевые передачи) в трёх играх.

Напомним, Овечкин отметился хет-триком в игре с "Чикаго" (7:3) и достиг отметки в 800 заброшенных в лиге шайб. Он стал лишь третьим игроком в истории НХЛ, кому покорилось подобное достижение, впереди лишь Горди Хоу (801 гол) и Уэйн Гретцки (894).

Овечкин силовым приёмом выкинул канадца Тимминса на скамейку запасных

Овечкин силовым приёмом выкинул канадца Тимминса на скамейку запасных

Второй звездой недели стал форвард "Баффало" Тэйдж Томпсон, набравший восемь очков (четыре гола и четыре передачи) в трёх матчах. Замкнул тройку нападающий "Миннесоты" Матс Цуккарелло, на счету которого восемь очков (пять голов и три передачи) в четырёх поединках.

Ранее Лайф рассказывал, что голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестёркин повторил рекорд НХЛ 90-летней давности. Чтобы установить "вечный" рекорд лиги, россиянину осталось не проиграть два гостевых матча.

Обложка ©

Twitter / Washington Capitals

Артур Лапсаков

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