Забросивший 800 шайб в НХЛ Овечкин признан первой звездой недели
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиги. На счету россиянина пять очков (три гола и две голевые передачи) в трёх играх.
Напомним, Овечкин отметился хет-триком в игре с "Чикаго" (7:3) и достиг отметки в 800 заброшенных в лиге шайб. Он стал лишь третьим игроком в истории НХЛ, кому покорилось подобное достижение, впереди лишь Горди Хоу (801 гол) и Уэйн Гретцки (894).
Второй звездой недели стал форвард "Баффало" Тэйдж Томпсон, набравший восемь очков (четыре гола и четыре передачи) в трёх матчах. Замкнул тройку нападающий "Миннесоты" Матс Цуккарелло, на счету которого восемь очков (пять голов и три передачи) в четырёх поединках.
Ранее Лайф рассказывал, что голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестёркин повторил рекорд НХЛ 90-летней давности. Чтобы установить "вечный" рекорд лиги, россиянину осталось не проиграть два гостевых матча.
Twitter / Washington Capitals