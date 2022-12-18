Овечкин силовым приёмом выкинул канадца Тимминса на скамейку запасных
Российский хоккеист Александр Овечкин в составе "Вашингтон Кэпиталз" удивил поклонников мощным силовым приёмом против канадца из "Торонто Мейпл Лифс" во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Во втором периоде капитан команды Александр Овечкин налетел на Конора Тимминса и буквально вынес его за борт ледового поля. У канадского защитника не было ни одного шанса противостоять силовому приёму, и он моментально оказался вне площадки. В результате встречи "Кэпиталз" одержал победу над "Торонто" со счётом 5:2. Другими результативными действиями Овечкин не отметился.
Ранее в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" проиграл "Далласу" со счётом 1:2. Шайбами со стороны гостей отличились Джейми Бенн (41-я минута), Колин Миллер (43-я минута), у проигравших забросил Конор Шири (30-я минута). Капитан хозяев Александр Овечкин отметился голевой передачей, которая стала для него 15-й в сезоне и 645-й в регулярных чемпионатах.
ТАСС / AP / Nick Wass