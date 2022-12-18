Вирусолог предрёк спад заболеваемости гриппом после новогодних праздников
Вирусолог Зверев: Заболеваемость гриппом пойдёт на спад после Нового года
Спад заболеваемости гриппом и ОРВИ в России произойдёт после новогодних праздников. Такой прогноз в беседе с ТАСС дал научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И.Мечникова" Виталий Зверев.
"Сейчас — пик [заболеваемости гриппом и ОРВИ]. После Нового года он пойдёт на спад. После детских каникул и праздников. Во всяком случае, так обычно бывает", — подчеркнул эксперт.
Вместе с этим он рекомендовал не собираться большими группами на этих праздниках. Зверев напомнил, что респираторные заболевания передаются именно на массовых мероприятиях. Также он посоветовал Новогодние праздники провести с семьёй, а также не забывать о собственном здоровье.
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