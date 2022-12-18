Власти Москвы рассказали о работе поликлиник на фоне волны ОРВИ и гриппа

Несмотря на очередные волны ковида и ОРВИ, поликлиники Москвы справляются с работой без нареканий и жалоб со стороны пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пленарном заседании городского форума профессионалов "Моя поликлиника".

"На сегодняшний день в капитальном ремонте в городе находится 132 поликлиники, это значит, что сеть сжата на треть. При этом мы имеем уже регулярные волны ковида, классический сезон по заболеваемости ОРВИ и гриппом, давно забытый нами свиной грипп", — сказала Ракова.

Она отметила, что москвичи не возмущаются ни доступностью поликлиник, ни качеством, а это говорит об огромной работе медиков. Заммэра также подчеркнула, что столичные власти планируют максимально быстро закончить ремонт всех поликлиник.

Ранее Лайф писал, что 16 декабря в России за сутки заболело ковидом более восьми тысяч человек. Всего с начала пандемии в нашей стране зафиксировали 21 701 321 случай болезни.