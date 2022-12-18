Власти Москвы рассказали о работе поликлиник на фоне волны ОРВИ и гриппа
Заммэра Москвы Ракова: Ковид и ОРВИ не повлияли на работу поликлиник Москвы
Несмотря на очередные волны ковида и ОРВИ, поликлиники Москвы справляются с работой без нареканий и жалоб со стороны пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пленарном заседании городского форума профессионалов "Моя поликлиника".
"На сегодняшний день в капитальном ремонте в городе находится 132 поликлиники, это значит, что сеть сжата на треть. При этом мы имеем уже регулярные волны ковида, классический сезон по заболеваемости ОРВИ и гриппом, давно забытый нами свиной грипп", — сказала Ракова.
Она отметила, что москвичи не возмущаются ни доступностью поликлиник, ни качеством, а это говорит об огромной работе медиков. Заммэра также подчеркнула, что столичные власти планируют максимально быстро закончить ремонт всех поликлиник.
Ранее Лайф писал, что 16 декабря в России за сутки заболело ковидом более восьми тысяч человек. Всего с начала пандемии в нашей стране зафиксировали 21 701 321 случай болезни.
Напомним, что помимо ковида в России сейчас бушует свиной грипп. Болезнь выявили почти во всех регионах страны, а наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Астраханской области и на Чукотке.
Агентство "Москва"