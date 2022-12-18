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17 декабря, 23:23

SpaceX вывела в космос ещё 54 мини-спутника для Starlink

На околоземную орбиту выведены очередные 54 мини-спутника американской компании SpaceX. Аппараты массой 260 кг предназначены для обеспечения работы интернет-сети Starlink.

Ракету Falcon 9 запустили с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 16:32 по местному времени (00:32 мск воскресенья). Через девять минут после старта первая ступень, которая использовалась ранее для 14 других запусков, успешно опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Ещё через несколько минут компания подтвердила развёртывание всех 54 спутников.

По оценке SpaceX, она сможет обеспечивать широкополосный доступ в Интернет со скоростью один гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 3,2 тысячи спутников Starlink.

SpaceX запустила ракету с видавшей виды ступенью

SpaceX запустила ракету с видавшей виды ступенью

Ранее Лайф писал, что пассажирам самолёта посчастливилось увидеть запуск ракеты SpaceX из иллюминаторов. Они запечатлели уникальное событие на видео.

Обложка ©

Flickr / Official SpaceX Photos

Арина Родионова

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