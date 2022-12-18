SpaceX вывела в космос ещё 54 мини-спутника для Starlink
На околоземную орбиту выведены очередные 54 мини-спутника американской компании SpaceX. Аппараты массой 260 кг предназначены для обеспечения работы интернет-сети Starlink.
Ракету Falcon 9 запустили с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 16:32 по местному времени (00:32 мск воскресенья). Через девять минут после старта первая ступень, которая использовалась ранее для 14 других запусков, успешно опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Ещё через несколько минут компания подтвердила развёртывание всех 54 спутников.
По оценке SpaceX, она сможет обеспечивать широкополосный доступ в Интернет со скоростью один гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 3,2 тысячи спутников Starlink.
Ранее Лайф писал, что пассажирам самолёта посчастливилось увидеть запуск ракеты SpaceX из иллюминаторов. Они запечатлели уникальное событие на видео.
Flickr / Official SpaceX Photos