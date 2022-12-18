SpaceX вывела в космос ещё 54 мини-спутника для Starlink

Ракету Falcon 9 запустили с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 16:32 по местному времени (00:32 мск воскресенья). Через девять минут после старта первая ступень, которая использовалась ранее для 14 других запусков, успешно опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Ещё через несколько минут компания подтвердила развёртывание всех 54 спутников.