"Получили VIP-места": Пассажирам самолёта посчастливилось увидеть запуск ракеты SpaceX из иллюминаторов

Пассажиры гражданского самолёта, пролетающего над мысом Канаверал, США, стали свидетелями запуска ракеты компании SpaceX Илона Маска. Они увидели старт Falcon 9 прямо из иллюминаторов и, конечно же, запечатлели столь уникальное событие на видео.

Запуск и начало полёта ракеты в пределах атмосферы Земли. Видео © Twitter / HistorieEnFotos

"Каковы шансы увидеть такое? Кажется, пассажиры этого самолёта получили VIP-места на запуск", — шутят пользователи "Твиттера" в комментариях под снятыми очевидцами кадрами.

На видеоролике демонстрируется весь процесс начала полёта ракеты в пределах атмосферы Земли.