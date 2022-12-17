"Получили VIP-места": Пассажирам самолёта посчастливилось увидеть запуск ракеты SpaceX из иллюминаторов
В США пассажиры самолёта стали свидетелями старта ракеты компании SpaceX
Пассажиры гражданского самолёта, пролетающего над мысом Канаверал, США, стали свидетелями запуска ракеты компании SpaceX Илона Маска. Они увидели старт Falcon 9 прямо из иллюминаторов и, конечно же, запечатлели столь уникальное событие на видео.
Запуск и начало полёта ракеты в пределах атмосферы Земли. Видео © Twitter / HistorieEnFotos
"Каковы шансы увидеть такое? Кажется, пассажиры этого самолёта получили VIP-места на запуск", — шутят пользователи "Твиттера" в комментариях под снятыми очевидцами кадрами.
На видеоролике демонстрируется весь процесс начала полёта ракеты в пределах атмосферы Земли.
Как уже писал Лайф, старт с космодрома на мысе Канаверал состоялся 17 декабря в 17:48 (01:48 субботы мск). Примерно через два часа после запуска ракета вывела на орбиту два спутника связи по заказу люксембургского оператора SES.
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Twitter / HistorieEnFotos