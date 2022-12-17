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Опубликовано 17 декабря 2022, 12:35
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Украинские средства ПВО израсходовали значительный ресурс по ложным целям ВС РФ

Средства противовоздушной обороны ВСУ израсходовали большой ресурс на выпущенные российскими силовиками ложные цели во время ракетного удара 16 декабря. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям", — сообщил он.

По словам Конашенкова, при этом российские военные вскрыли и уничтожили четыре радиолокационные станции ракетных комплексов С-300 ВСУ в районах населённых пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, а также Новотаврическое и Николай-Поле Запорожской области. Из-за непрофессиональных действий расчётов ПВО украинских силовиков причинён ущерб гражданской инфраструктуре на земле.

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Ранее российские войска 16 декабря нанесли удары по системам военного управления Украины. По словам Конашенкова, все цели достигнуты, все назначенные объекты поражены российскими войсками.

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ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Евгения Колесникова
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