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17 декабря, 12:30

ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в ДНР

Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников", — сказал он.

Российские войска отбросили подразделения ВСУ на исходные позиции на Донецком направлении

Российские войска отбросили подразделения ВСУ на исходные позиции на Донецком направлении

Ранее российские войска уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Вместе с тем ВС РФ ликвидировали радиолокационную станцию ЗРК С-300.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Светлана Оперук

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