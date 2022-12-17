ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в ДНР
Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников", — сказал он.
Ранее российские войска уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Вместе с тем ВС РФ ликвидировали радиолокационную станцию ЗРК С-300.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ