ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 декабря 2022, 12:30

ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в ДНР

Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников", — сказал он.

Российские войска отбросили подразделения ВСУ на исходные позиции на Донецком направлении
Российские войска отбросили подразделения ВСУ на исходные позиции на Донецком направлении

Ранее российские войска уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Вместе с тем ВС РФ ликвидировали радиолокационную станцию ЗРК С-300.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Игорь Конашенков
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar