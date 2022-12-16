ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 декабря 2022, 10:33
14056

Российские войска уничтожили склад вооружения ВСУ и украинский ЗРК С-300

Минобороны: Российские войска уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Российские военные в ходе проведения СВО уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и склад вооружения в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300", — отметил Конашенков.

Представитель ведомства также сообщил, что российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, расположенный в Харькове.

Российские военные уничтожили до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Российские военные уничтожили до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Как ранее сообщал Лайф, в ходе наступления на Краснолиманском направлении российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ и более 50 украинских военных.

BannerImage

Shutterstock

Артур Белкин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar