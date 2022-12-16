Российские войска уничтожили склад вооружения ВСУ и украинский ЗРК С-300

Российские военные в ходе проведения СВО уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и склад вооружения в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300", — отметил Конашенков.

Представитель ведомства также сообщил, что российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, расположенный в Харькове.