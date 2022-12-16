ВС РФ превентивным ударом пресекли атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российская армия в рамках спецоперации на Украине нанесла упреждающие удары для пресечения атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Южно-Донецком направлении в результате упреждающих действий российских войск и комплексного огневого поражения пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ в направлении населённого пункта Сладкое в Донецкой Народной Республике", — сказал он.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили три диверсионные группы ВСУ и более 50 военных на Краснолиманском направлении. По словам Конашенкова, также были ликвидированы украинские диверсионно-разведывательные группы в ДНР и ЛНР.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ