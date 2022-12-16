ВС РФ уничтожили три диверсионные группы ВСУ и более 50 военных на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы РФ в ходе наступления на Краснолиманском направлении уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ и более 50 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в ходе наступательных действий на отдельных направлениях и ударов артиллерии за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа", — отметил он.

Также обнаружены и уничтожены диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районах населённых пунктов Терны в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.