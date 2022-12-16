ВС РФ уничтожили три диверсионные группы ВСУ и более 50 военных на Краснолиманском направлении
Вооружённые силы РФ в ходе наступления на Краснолиманском направлении уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ и более 50 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении в ходе наступательных действий на отдельных направлениях и ударов артиллерии за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа", — отметил он.
Также обнаружены и уничтожены диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районах населённых пунктов Терны в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.
А ранее российские войска пресекли три контратаки штурмовых групп ВСУ, которые двигались в направлении Площанки и Кременной в Луганской Народной Республике, в результате противник потерял более 60 солдат убитыми и ранеными, одну боевую машину и два пикапа.
ТАСС / Иван Высочинский