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Опубликовано 16 декабря 2022, 10:15

ВС РФ уничтожили три диверсионные группы ВСУ и более 50 военных на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы РФ в ходе наступления на Краснолиманском направлении уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ и более 50 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в ходе наступательных действий на отдельных направлениях и ударов артиллерии за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа", — отметил он.

Также обнаружены и уничтожены диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районах населённых пунктов Терны в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.

Российская армия сорвала контратаку четырёх украинских штурмовых групп в ЛНР
Российская армия сорвала контратаку четырёх украинских штурмовых групп в ЛНР

А ранее российские войска пресекли три контратаки штурмовых групп ВСУ, которые двигались в направлении Площанки и Кременной в Луганской Народной Республике, в результате противник потерял более 60 солдат убитыми и ранеными, одну боевую машину и два пикапа.

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ТАСС / Иван Высочинский

Александра Вишнякова
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