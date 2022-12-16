Медведев задался вопросом, можно ли расценивать действия НАТО как войну против РФ

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает главным вопросом, можно ли рассматривать гибридные действия НАТО против России вступлением альянса в украинский конфликт. Такой пост появился в пятницу в телеграм-канале политика.

По словам Медведева, руководители натовских стран "в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией", но на деле, как подчёркивает он, "всё иначе".