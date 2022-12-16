Медведев задался вопросом, можно ли расценивать действия НАТО как войну против РФ
Дмитрий Медведев: Руководители натовских стран в один голос поют, что не воюют с Россией, но на деле всё иначе
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает главным вопросом, можно ли рассматривать гибридные действия НАТО против России вступлением альянса в украинский конфликт. Такой пост появился в пятницу в телеграм-канале политика.
По словам Медведева, руководители натовских стран "в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией", но на деле, как подчёркивает он, "всё иначе".
"Сегодня, однако, существует главный вопрос: может ли гибридная война, де-факто объявленная нашей стране НАТО, считаться вступлением альянса в войну против России? Можно ли считать поставку огромного объёма вооружений Украине нападением на Россию?" — риторически интересуется политик.
Ранее зампредседателя российского Совбеза предупреждал, что в том случае, если НАТО поставит на Украину комплексы Patriot, они сразу станут законной целью ВС РФ. До этого Медведев выражал мнение, что НАТО должно покаяться и быть распущено как "преступное образование". Заместитель председателя Совбеза также подчеркнул, что миру эта организация не нужна.
ТАСС / Штукина Екатерина