"Единая Россия" поздравит с Новым годом фронтовиков по всей стране

С 23 декабря по 7 января "Единая Россия" проведёт традиционную акцию "С Новым годом, ветеран!". Подарки получат более 18 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

"Уже не первый год вместе с движением "Волонтёры Победы" мы проводим эту добрую и важную акцию. В самых разных регионах страны, это касается и новых территорий, ставших частью нашей огромной Родины, фронтовики получат поздравления и новогодние подарки", — рассказал координатор партпроекта "Историческая память" и председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он назвал невосполнимой потерей то, что число фронтовиков, живых свидетелей и участников Великой Отечественной войны сокращается. Если в декабре 2020 года партия поздравляла более 52 тысяч фронтовиков, то сейчас в живых осталось чуть более 18 тысяч участников тех событий.

"Это невосполнимая потеря. И ещё большая для всех нас ответственность, возможность и необходимость уделить внимание каждому фронтовику", — добавил Хинштейн.