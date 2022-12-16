ВЦИОМ: Путину доверяют более 78% россиян
Более 78% россиян заявили о доверии президенту РФ Владимиру Путину. За последнюю неделю этот показатель вырос на 0,4 пункта. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,3% респондентов (+0,4 п.п. за неделю)", — говорится в сообщении ВЦИОМ.
А одобряют деятельность главы государства 74,3% граждан.
Напомним, на прошлой неделе ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым о доверии президенту заявили 77,9% россиян.
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ТАСС / Бобылев Сергей