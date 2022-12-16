У жителя Подмосковья в квартире нашли 30 пистолетов, автомат и боеприпасы
МВД: Более 30 пистолетов, автомат и боеприпасы найдены в квартире в подмосковном Томилине
В подмосковном посёлке Томилино городского округа Люберцы сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ирина Волк — о задержании подозреваемого в незаконном хранении оружия. Видео © Telegram / МВД медиа
"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области при участии ФСБ России задержан подозреваемый в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов", — приводит её слова телеграм-канал "МВД медиа".
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили в квартире местного жителя боевой и учебный пистолеты ТТ, а также охолощённый пистолет Макарова. Вместе с тем были изъяты и переданы на экспертизу патроны, порох и предметы, похожие на автомат Калашникова, пистолет-пулемёт Судаева, 28 пистолетов ТТ и револьвер. По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Telegram / МВД медиа