Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 декабря, 07:54

У жителя Подмосковья в квартире нашли 30 пистолетов, автомат и боеприпасы

МВД: Более 30 пистолетов, автомат и боеприпасы найдены в квартире в подмосковном Томилине

В подмосковном посёлке Томилино городского округа Люберцы сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ирина Волк — о задержании подозреваемого в незаконном хранении оружия. Видео © Telegram / МВД медиа

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области при участии ФСБ России задержан подозреваемый в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов", — приводит её слова телеграм-канал "МВД медиа".

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили в квартире местного жителя боевой и учебный пистолеты ТТ, а также охолощённый пистолет Макарова. Вместе с тем были изъяты и переданы на экспертизу патроны, порох и предметы, похожие на автомат Калашникова, пистолет-пулемёт Судаева, 28 пистолетов ТТ и револьвер. По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Задержаны двое корректировщиков ВСУ, виновных в гибели красноярских полицейских

Задержаны двое корректировщиков ВСУ, виновных в гибели красноярских полицейских

Ранее в Петербурге спустя полгода задержали блогера, подозреваемого в зверском убийстве девушки. Слава Поляков, прославившийся роликами со Стасом Барецким, находился в федеральном розыске с середины лета.

Обложка ©

Telegram / МВД медиа

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров