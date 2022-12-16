Пассажиры маршрутки пострадали в результате очередного обстрела ВСУ Донецка

В результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка осколки попали в маршрутное такси, есть раненые. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

"Очевидцы сообщают, что в результате обстрела Куйбышевского района в микрорайоне Азотный маршрутное такси № 16 посекло осколками, есть раненые", — написал он в телеграм-канале.

Он также добавил, что с украинской стороны был нанесён ещё один удар по Куйбышевскому району. По его словам, из села Нетайлово было выпущено три снаряда калибром 155 мм.