Пассажиры маршрутки пострадали в результате очередного обстрела ВСУ Донецка
В Донецке под обстрел ВСУ попало маршрутное такси
В результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка осколки попали в маршрутное такси, есть раненые. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
"Очевидцы сообщают, что в результате обстрела Куйбышевского района в микрорайоне Азотный маршрутное такси № 16 посекло осколками, есть раненые", — написал он в телеграм-канале.
Он также добавил, что с украинской стороны был нанесён ещё один удар по Куйбышевскому району. По его словам, из села Нетайлово было выпущено три снаряда калибром 155 мм.
Ранее Лайф сообщал о том, что в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, который стал самым массированным с 2014 года, пострадало пять человек, в числе которых ребёнок.
ТАСС / AP / LIBKOS