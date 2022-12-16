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16 декабря, 07:56

Пассажиры маршрутки пострадали в результате очередного обстрела ВСУ Донецка

В Донецке под обстрел ВСУ попало маршрутное такси

В результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка осколки попали в маршрутное такси, есть раненые. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

"Очевидцы сообщают, что в результате обстрела Куйбышевского района в микрорайоне Азотный маршрутное такси № 16 посекло осколками, есть раненые", — написал он в телеграм-канале.

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Он также добавил, что с украинской стороны был нанесён ещё один удар по Куйбышевскому району. По его словам, из села Нетайлово было выпущено три снаряда калибром 155 мм.

Ранее Лайф сообщал о том, что в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, который стал самым массированным с 2014 года, пострадало пять человек, в числе которых ребёнок.

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ТАСС / AP / LIBKOS

Илья Суриков

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