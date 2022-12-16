Хирург рассказала о процедуре "омоложения" шеи и её последствиях

Одной из основных проблемных зон у женщин является шея, так как именно она гораздо чаще выдаёт возраст. При этом многие игнорируют эти проблемы, уделяя куда больше внимания лицу. О том, какие может таить в себе риски подтяжка шеи и в каких случаях она необходима, Лайфу рассказала пластический хирург, косметолог Надежда Петраш.

Специалист отмечает, что на одну процедуру по уходу за шеей приходится несколько процедур по уходу за лицом, однако область первой отличается куда более тонкой кожей и отсутствием большого количества подкожно-жировой клетчатки. Увеличивает нагрузку на шею и современный образ жизни: использование гаджетов, опущенная вниз голова, сон на неправильных подушках, гиподинамия и отсутствие постоянной физической активности. Всё это может привести к образованию колец Венеры — глубоких продольных морщин.

"Наличие морщин, снижение тонуса и потеря эластичности и упругости кожи, появление жировой ловушки в этой области или в области второго подбородка становятся причиной обращения к специалистам. Безусловно, коррекция возрастных изменений начинается в кабинете врача-косметолога. Применяются инъекционные методики: мезотерапия, ботулинотерапия, филлеры для заполнения морщин, а также аппаратные методики (лазерная шлифовка кожи, радиоволновой лифтинг, фокустрованный ультразвук), которые позволяют сократить и уплотнить кожу", — подчеркнула Петраш.

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш. Фото предоставлено Лайфу

По словам врача, в какой-то момент чисто косметологических процедур может стать недостаточно, что заставляет задуматься о пластике. Причин для обращения к хирургам может быть несколько: наличие выраженных тяжей платизмы, глубокие продольные морщины в области шеи, снижение тургора, птоз тканей, наличие большого количества подкожной клетчатки. При этом у специалистов на каждую проблему может быть свой вариант её решения, которое принимается индивидуально после осмотра у врача.

"Операции по омоложению шеи проходят, как правило, без осложнений. Самое главное — соблюдать все предписания врача в восстановительный период. Из негативных последствий можно отметить наличие гематом в области шеи, серомы, инфицирование, потеря чувствительности кожи, асимметрия нижней части лица, некроз тканей", — добавила специалист.

Противопоказаниями для вмешательства хирургов может стать сахарный диабет в стадии декомпенсации, эндокринные заболевания, воспалительные заболевания в области шеи, патологии дыхательной системы, склонность к образованию келоидных рубцов, беременность, ВИЧ, заболевания с нарушениями свёртываемости крови.