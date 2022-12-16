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16 декабря, 08:17

В России за сутки заболело ковидом более 8 тысяч человек

Оперштаб сообщил о 8451 новом случае заражения коронавирусом за сутки

В России выявили 8451 случай заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает в пятницу федеральный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в нашей стране зафиксировали 21 701 321 случай болезни.

Общее число смертей от ковида и его последствий с начала пандемии в России достигло 392 891, лишь за последние сутки умерло 59 человек.

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Напомним, что помимо ковида в России сейчас бушует свиной грипп. Болезнь выявили почти во всех регионах страны, а наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, в Якутии, в Астраханской области и на Чукотке. Есть и летальные исходы.

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ТАСС / Пименов Роман

Марина Калегина
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