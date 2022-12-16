В России за сутки заболело ковидом более 8 тысяч человек

В России выявили 8451 случай заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает в пятницу федеральный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в нашей стране зафиксировали 21 701 321 случай болезни.

Общее число смертей от ковида и его последствий с начала пандемии в России достигло 392 891, лишь за последние сутки умерло 59 человек.