В России за сутки заболело ковидом более 8 тысяч человек
Оперштаб сообщил о 8451 новом случае заражения коронавирусом за сутки
В России выявили 8451 случай заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает в пятницу федеральный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в нашей стране зафиксировали 21 701 321 случай болезни.
Общее число смертей от ковида и его последствий с начала пандемии в России достигло 392 891, лишь за последние сутки умерло 59 человек.
Напомним, что помимо ковида в России сейчас бушует свиной грипп. Болезнь выявили почти во всех регионах страны, а наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, в Якутии, в Астраханской области и на Чукотке. Есть и летальные исходы.
ТАСС / Пименов Роман