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16 декабря, 08:20

В некоторых областях Украины прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Запорожье, Кривом Роге и других городах

Несколько взрывов прогремело в различных городах Украины, пишут местные СМИ. Соответствующие звуки слышны в Киеве, Запорожье и Кривом Роге.

"Пишут о серии взрывов, которые слышат жители Киева", — сказано в сообщении телеграм-канала издания "Страна.ua".

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Корреспонденты издания "Суспильне" сообщают о взрывах в Днепропетровской области. Также сообщается о схожих ЧП в Николаевской, Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Аналогичная ситуация и в Харькове. Мэр города Игорь Терехов призвал жителей оставаться в укрытиях. По его словам, в ближайшее время могут быть проблемы с электричеством.

В Черкасской области местные власти предупредили жителей о возможной опасности, однако никаких взрывов там не было. В Сумской области объявлено превентивное отключение электричества.

Около недели назад на юго-западе Запорожской области, в городе Мелитополе, сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, прозвучало 10 громких взрывов.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков

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