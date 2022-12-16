В некоторых областях Украины прогремели взрывы

Несколько взрывов прогремело в различных городах Украины, пишут местные СМИ. Соответствующие звуки слышны в Киеве, Запорожье и Кривом Роге.

"Пишут о серии взрывов, которые слышат жители Киева", — сказано в сообщении телеграм-канала издания "Страна.ua".

Корреспонденты издания "Суспильне" сообщают о взрывах в Днепропетровской области. Также сообщается о схожих ЧП в Николаевской, Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Аналогичная ситуация и в Харькове. Мэр города Игорь Терехов призвал жителей оставаться в укрытиях. По его словам, в ближайшее время могут быть проблемы с электричеством.

В Черкасской области местные власти предупредили жителей о возможной опасности, однако никаких взрывов там не было. В Сумской области объявлено превентивное отключение электричества.