Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов в ДНР

Российские военные уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы недалеко от Новомайорского и Шевченко в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Новомайорское и Шевченко Донецкой Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", — отметил он.