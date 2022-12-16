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Опубликовано 16 декабря 2022, 10:09

Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов в ДНР

Российские военные уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы недалеко от Новомайорского и Шевченко в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Новомайорское и Шевченко Донецкой Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", отметил он.

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А ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные войска неимоверными усилиями зажимают украинских военных в клещи под Артёмовском. Он отметил: боестолкновения в этом районе очень ожесточённые, противник упирается и "не считается со своими потерями".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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