Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов в ДНР
Российские военные уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы недалеко от Новомайорского и Шевченко в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Новомайорское и Шевченко Донецкой Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", — отметил он.
А ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные войска неимоверными усилиями зажимают украинских военных в клещи под Артёмовском. Он отметил: боестолкновения в этом районе очень ожесточённые, противник упирается и "не считается со своими потерями".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ